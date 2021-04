Під час церемонії вручення премії "Оскар" у неділю ввечері Академія вшанувала пам'ять кінематографістів, яких не стало минулого року, в традиційній частині — In Memoriam.

Про це повідомляють #Букви.

Серед покійних зірок, яких вшанувала Академія, були Шон Коннері, який помер в жовтні 2020 року, Крістофер Пламмер, який помер в лютому цього року, і, звичайно ж, Чедвік Боузман, трагічно помер улітку 2020 року від раку товстої кишки в 43 роки. Боузман був номінований на нагороду в категорії “Кращий актор” за роль у фільмі “Ма Рейні: Мати блюзу”, хоча в результаті програв Ентоні Хопкінсу.

У відео відсутній співак Адам Шлезінгер, який помер від ускладнень через COVID у квітні 2020 року. Шлезінгер був, зокрема, автором і співпродюсером заголовної пісні That Thing You Do! Його музика також була представлена ​​в фільмах “Все без розуму від Мері”, “Я, знову я та Ірен”, “Джозі та кішечки” і ін.

Ім’я Джессіки Волтер також відсутнє. Відзначена нагородами актриса, чия кар’єра тривала шість десятиліть, померла в березні 2021 року і була найбільш відома за фільмом “Грай для мене в тумані”, “Ловець Джон, доктор медицини”, “Вулиці Сан-Франциско” і за роллю Люсіль Блат в “Затриманому розвитку”.