Об этом сообщают #Буквы.

На выходных в Сети всплыли фото и видео, на которых можно увидеть более 10 обнаженных женщин, позирующих на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Процесс съемок запечатлел человек, находившийся в соседнем небоскребе.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd

Впоследствии полиция Дубая заявила о появлении в Сети “неприличного” видео и проинформировала об аресте людей, на нем изображенных.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB

— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021