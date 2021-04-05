В Дубае, ОАЭ, полиция арестовала группу людей из-за их появления в "неприличном видео, опубликованном в Интернете". Среди задержанных есть украинки.

Об этом сообщают #Буквы.

На выходных в Сети всплыли фото и видео, на которых можно увидеть более 10 обнаженных женщин, позирующих на балконе высотного здания в курортном районе Дубая. Процесс съемок запечатлел человек, находившийся в соседнем небоскребе.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls @THEJamesWhale pic.twitter.com/eOSLd4UuSd — Scott (@scott180142) April 5, 2021

Впоследствии полиция Дубая заявила о появлении в Сети “неприличного” видео и проинформировала об аресте людей, на нем изображенных.

“В отношении арестованных было зарегистрировано уголовное производство, которое было передано в прокуратуру для дальнейшего судебного разбирательства. Полиция Дубая предостерегает от такого неприемлемого поведения, которое не отражает ценности и этику эмиратского общества”, — заявили и полиции.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 3, 2021

Правоохранители отметили, что эти действия подпадают под статью 361 Федерального уголовного кодекса, которая запрещает непристойные высказывания и “публичное искушение на разврат”, а также статью 17 Закона ОАЭ по киберпреступности, запрещающей изготовление и распространение порнографических и других материалов, которые могут “навредить общественной морали”. За эти преступления в стране предусмотрено наказание в виде штрафа и даже лишение свободы.

В комментарии изданию “Интерфакс” пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что среди задержанных — гражданки Украины.

“3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных одиннадцать гражданок Украины”, — сказал он.

По словам спикера, украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.