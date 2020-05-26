Об этом сообщает издание Tatler UK.

В Великобритании супругу принца Уильяма любят едва ли не больше, чем саму Елизавету II. Особенно сейчас, во время пандемии коронавируса и через несколько месяцев после того, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о намерении отделиться от королевской семьи. В британской прессе не раз отмечали, что из-за непростых обстоятельств у герцогини Кембриджской не только прибавилось работы (которую она выполняет по-прежнему с улыбкой), но и в сто крат улучшился ее и без того безупречный имидж. Вполне закономерно, что после июньского номера Tatler UK, посвященного Елизавете II, выходит июльско-августовский — с Кэтрин на обложке. Catherine the Great — так звучит самый заметный вынос.

Внутри — инсайдерские откровения, собранные Анной Пастернак, не только о благотворительной деятельности Кейт Миддлтон, но и ее личной жизни. Например, об увеличившейся нагрузке после Мегзита.

“Конечно, она улыбается и правильно одевается, но всего этого не хочет. Она вымотана, чувствует, что попала в ловушку. Она много работает, словно глава компании — без границ, выгоды и достаточного количества выходных дней”, — цитируется один из источников.

Также в статье раскроют “правду об отношениях герцогини Кембриджской и герцогини Сассекской”. В частности, будет детально описано событие, случившееся перед свадьбой Меган Маркл, когда Кейт Миддлтон расплакалась во время примерки платьев для цветочниц — эту историю в таблоидах называют точкой отсчета конфликта между Кейт и Меган.

Инсайдер объяснил, что герцогиня Кембриджская была настроена следовать королевскому протоколу в этот день. Впрочем, между герцогинями возник конфликт относительно того, должны ли подружки невесты одевать колготки в жаркий день. Кейт, согласно протоколу, понимала, что должна их надеть. Впрочем, Меган не хотела, чтобы они это делали. Фотографии свидетельствуют о том, что Меган выиграла. Потом королевская власть “поставила Меган на свое место” и вынесли ей выговор за то, что она говорила с сотрудниками Кенсингтонского дворца.