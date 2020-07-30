Об этом сообщает The Guardian.
Мадонна запостила видео с заявлениями о том, что вакцина от COVID-19 “была давно найдена и была доступной в течение нескольких месяцев”. Певица написала: “Они позволят страху контролировать людей, богатые станут богаче, а бедные – беднее”.
На видео также присутствует доктор Стелла Иммануэль, которая утверждает, что вылечила гидроксихлорохином 350 пациентов с коронавирусом.
Instagram изначально заблюрил видео и пометил его плашкой: “Ложная информация”.
Через несколько часов пост был удален разработчиками соцсети с формулировкой “за ложные заявления о методах лечения и профилактики COVID-19”. Об этом сообщил официальный представитель Instagram Раки Вейн.
“Люди, которые отреагировали, прокомментировали или поделились этим видео, увидят сообщение, где указана достоверная информация о вирусе”, – сказал Вейн.
- Ранее Мадонна заявляла, что переболела COVID-19 во время своего концертного турне по миру.