Instagram сначала заблокировал, а потом удалил пост Мадонны о теории заговора, связанной с COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Мадонна запостила видео с заявлениями о том, что вакцина от COVID-19 “была давно найдена и была доступной в течение нескольких месяцев”. Певица написала: “Они позволят страху контролировать людей, богатые станут богаче, а бедные – беднее”.

На видео также присутствует доктор Стелла Иммануэль, которая утверждает, что вылечила гидроксихлорохином 350 пациентов с коронавирусом.

Instagram изначально заблюрил видео и пометил его плашкой: “Ложная информация”.

Через несколько часов пост был удален разработчиками соцсети с формулировкой “за ложные заявления о методах лечения и профилактики COVID-19”. Об этом сообщил официальный представитель Instagram Раки Вейн.

“Люди, которые отреагировали, прокомментировали или поделились этим видео, увидят сообщение, где указана достоверная информация о вирусе”, – сказал Вейн.