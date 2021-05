Про це вони написали в Twitter.

Перед цим HBO показала перший трейлер довгоочікуваного спеціального епізоду серіалу “Друзі”. Глядачі зможуть подивитися його вже 27 травня.

На відео головні герої культового серіалу, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метью Перрі, Мет Леблан та Девід Швіммер повторили легендарні епізоди.

Через 17 років актори майже не змінилися, однак поведінка та мова екранного Чендлера дещо насторожили фанатів. Вони зауважили, що у нього щось з дикцією та відразу подумали про найгірше – перенесений інсульт чи хворобу Паркінсона.

В екранного Чендлера запитали, чи брав він що-небудь з реквізиту, як сувенір. Той, з затримкою, зізнався:

“Я вкрав банку для печива, на якій був годинник”.

На таку запізнілу відповідь відразу відреагували фанати актора.

“Щойно бачив інтерв’ю і не можу повірити, як виглядає Метью Перрі… серйозно… моє серце рветься на шматки”. “В це складно повірити, але з Метью щось не так. Його слова звучать так, ніби він нещодавно переніс інсульт”. “Метью Перрі розмовляє та виглядає так, як мій дядько, в якого діагностували хворобу Паркінсона на пізній стадії. Він такий же згорблений, дивиться з-під лоба, поламана мова…”. “Мені боляче бачити Метью Перрі в такому стані… Він здається відлюдником, дивиться в пустоту, розмовляє повільно”. “Мені неприємно про це писати, але мені дуже прикро та страшно за Метью Перрі. Сподіваюсь, він в нормі”.

Дехто згадав, що актор часто зловживав забороненими речовинами та припустив, що це їх відголос.

I am disconcerted by the lack of speaking appearances Matthew Perry makes in the Friends reunion trailer & the People interview video. How much did they have to cut around? 😬 — Nick Riccardo (@nickriccardo) May 19, 2021

Damn, Matthew Perry in those PEOPLE Friends interviews. :/ — Nick Gardner (@iamnickgardner) May 19, 2021

Інші ж вирішили захищати улюбленого героя “Друзів”.

“Давайте не будемо використовувати спеціальний випуск “Друзів”, аби висміювати те, як Метью Перрі зараз виглядає. Люди старіють, і це нормально”.

“Метью багато переніс з того часу, як серіал зняли у 2004 році. Майте повагу, а не осуджуйте”.

Just watched @people exclusive interview clip of Friends casts and the time hasn't been kind. I hope Matthew Perry is okay. Damn how much I love them. — Vin Gain (@gevingain) May 19, 2021

I hope Matthew perry is okay. He doesn’t look so good man. — Lance Trey (@lancetrey92) May 20, 2021

Фанати додали, що хоча розмовляв Метью якось дивно, зовні він виглядає досить добре, як на 51 рік.

Як відомо, раніше актор відверто розповідав журналістам про те, як бореться з залежністю. Він казав, що все вийшло з-під контролю після аварії на гідроциклі в далекому 1997 році. Тоді він почав зловживати знеболювальними. Але до 2016 року, за словами самого актора, йому вдалося побороти цю залежність.