Об этом певица написала в Instagram.
“Мне очень приятно быть награжденной орденом княгини Ольги III степени именно в день Конституции! Я очень благодарна всем, кто любит мое творчество, это наша общая награда. С праздником вас, друзья!” – написала Билык.
К публикации певица прикрепила фото, на котором она предстала в образе княгини Ольги – жены киевского князя Игоря.
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Мені дуже приємно бути нагородженою орденом княгині Ольги ІІІ ступеня саме в день Конституції🇺🇦! Я дуже вдячна всім хто любить мою творчість, це наша спільна нагорода. Зі святом вас друзі! #деньконституції #орденкнягиніольги #іринабілик #irynabilyk #irinabilyk #деньконституции #орденкнягиниольги #иринабилык
Ирина Билык выпускница кафедры режиссуры эстрады и массовых праздников Киевского национального университета культуры и искусств.
У нее уже есть звания “Заслуженный артист Украины” и “Народный артист Украины”.
Стоит отметить, что в 2004 году Билык оказалась в центре скандала – она участвовала во всеукраинском туре “Молодежь – против! Молодежь – за!” в поддержку Виктора Януковича. Тогда в этом концертном туре также выступили Ани Лорак, Наталья Могилевская (открыто заявляла, что поддерживает Януковича), Алена Винницкая, Виктор Павлик, Карина Плай, Асия Ахат, Ирина Шинкарук, “Скрябин”, “Грин Грей”, “Алиби”.
Тогда артисты столкнулись с травлей из-за этого тура в поддержку Януковича.
В 2009 году Билык участвовала во всеукраинском туре “С Украиной в сердце” в поддержку Юлии Тимошенко.
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