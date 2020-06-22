YouTube-блогер Funk Turkey создал песню в стиле Nirvana — «Smother». Она была сделана при помощи искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Hypebeast.

По словам автора, он дал боту ознакомиться с текстами композиций группы и попросил его сгенерировать новый трек на их основе – так получилась песня “Smother”.

“Вся музыка и все вокальные партии исполнены, записаны и сведены мной в моей кухне на блестящем дешёвеньком красном Стратокастере, при помощи дрянного микрофона и старой копии программы ProTools”, – говорится в описании к ролику.

Звук барабанов ему пришлось записать в специальной программе. Блогер извинился за это у бывшего барабанщика Nirvana Дэйва Грола, который говорил, что не любит компьютерные барабаны.