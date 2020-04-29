Об этом сообщил в Instagram креативный директор бренда Джонатан Андерсон.
Андерсон рассказал, что бренд планировал выпустить новую коллекцию ароматических свечей на этой неделе, но из-за глобального карантина производство было отложено до сентября.
В коллекцию войдут, в том числе, ароматические свечи с запахом марихуаны.
Также появятся будут представлены такие необычные ароматы как томатный лист, свекла и жимолость.
- Ранее голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выпустила свечу с цветочным ароматом, которая называется “Она пахнет, как моя вагина”.