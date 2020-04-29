Испанский бренд Loewe, выпускающий предметы роскоши (кожаные изделия, парфюмерию и аксессуары и пр.), выпустит ароматические свечи с запахом марихуаны.

Об этом сообщил в Instagram креативный директор бренда Джонатан Андерсон.

Андерсон рассказал, что бренд планировал выпустить новую коллекцию ароматических свечей на этой неделе, но из-за глобального карантина производство было отложено до сентября.

В коллекцию войдут, в том числе, ароматические свечи с запахом марихуаны.

Также появятся будут представлены такие необычные ароматы как томатный лист, свекла и жимолость.