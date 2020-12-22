«История нецензурных слов»: появился трейлер документального сериала Netflix с Николасом Кейджем, – видео

Видео появилось на видеохостинге Youtube.

Известно, что в сериале появятся эксперты в сфере этимологии, лексикологии и истории. Они расскажут о происхождении слов, историю их употребления и культурном влиянии. Более того, в сериале появятся популярные актеры и стендап комики. Также эксперты поведают, как нецензурная брань влияет на их жизнь и карьеру.

Документальный проект будет состоять из шести серий. В сериале расскажут историю бранных слов, в том числе шести самых популярных ругательств на английском “fuck”, “shit”, “bitch”, “dick”, “pussy” и “damn”.