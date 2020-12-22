Covid-19 Украина

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«История нецензурных слов»: появился трейлер документального сериала Netflix с Николасом Кейджем, – видео

Сервис Netflix опубликовал тизер нового шестисерийного документального сериала "История нецензурных слов". Ведущим проекта стал голливудский актер Николас Кейдж.

Вторник, 22 декабря 2020, 20:19

Видео появилось на видеохостинге Youtube.

Известно, что в сериале появятся эксперты в сфере этимологии, лексикологии и истории. Они расскажут о происхождении слов, историю их употребления и культурном влиянии. Более того, в сериале появятся популярные актеры и стендап комики. Также эксперты поведают, как нецензурная брань влияет на их жизнь и карьеру.

Документальный проект будет состоять из шести серий. В сериале расскажут историю бранных слов, в том числе шести самых популярных ругательств на английском “fuck”, “shit”, “bitch”, “dick”, “pussy” и “damn”.

  • Актер Николас Кейдж станет ведущим нового шестисерийного шоу “История нецензурных слов” от стримингового сервиса Netflix. Премьера “Истории нецензурных слов” состоится на Netflix 5 января 2021 года.
  • Ранее сообщалось, что стриминговая платформа Netflix представит псевдодокументальный фильм “Смерть 2020-му” (“Death to 2020”) от создателей сериала “Черное зеркало”.
Теги: лайка, Ніколас Кейдж, Netflix

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