Діамантова і перлова тіара, що передається з покоління в покоління королівської сім'єю Італії, була продана на аукціоні в Швейцарії за 1,66 мільйона доларів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що ціна на тіару була однією з найвищих за останні роки.

Тіара, що датується другою половиною XIX століття, була весільним подарунком Марії Вітторії даль Поццо після її весілля в 1867 році з Амадео I Савойським, який згодом став королем Іспанії.

Тіара прикрашена градуйованими візерунками у вигляді завитків, доповненими діамантами і натуральним перлами.

На аукціоні також було продано найбільший кашмірський сапфір, який коли-небудь виставлявся на торги.