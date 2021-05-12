Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Зазначається, що ціна на тіару була однією з найвищих за останні роки.
Тіара, що датується другою половиною XIX століття, була весільним подарунком Марії Вітторії даль Поццо після її весілля в 1867 році з Амадео I Савойським, який згодом став королем Іспанії.
Тіара прикрашена градуйованими візерунками у вигляді завитків, доповненими діамантами і натуральним перлами.
На аукціоні також було продано найбільший кашмірський сапфір, який коли-небудь виставлявся на торги.
- Коштовності, які належали прийомній дочці французького імператора Бонапарта Наполеона, будуть продані на аукціоні Christie’s в Женеві наступного тижня.