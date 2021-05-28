Італійський дизайнер Ендрю Костман створив надувну куртку, яка замість пуху наповнена гелієм. І її можна носити.

Про це повідомляє видання Dezeen.

Куртка, розроблена дизайнером, надувається гелієм за допомогою клапана, розташованого знизу. Звісно, така куртка, наповнена легшим за повітря газом, не зможе підняти того, хто її вдягне. Однак саму куртку можна носити поруч як повітряну кулю, тримаючи за бирку.

Сам Костман описує своє творіння так:

“Це більше артефакт, покликаний вразити та змусити людей усвідомити, що можна зробити більше, якщо ми подолаємо наше традиційне мислення та підійдемо до речей з іншого боку”.

А враження від носіння такої куртки він описує як “ніби бути загорнутим у солодку вату”.

Виріб був виготовлений в Японії обмеженим тиражем (лише 100 штук) у шести кольорах, зокрема, райдужному і чорному. Початкова ціна — 10 тисяч доларів.

За цю суму покупець отримає власне куртку і фірмовий гелієвий балончик, який дає змогу її двічі “заправити”. На одному “заряді” куртка тримається до 2 тижнів.