Про це пише видання TooFab.

Іванка Трамп вирішила поділитися знімком, тому що хотіла своїм прикладом переконати інших вакцинуватися.

Але у відповідь актриса “Великого пострілу” Іветт Ніколь Браун написала: “Я б хотіла, щоб ці люди більш ретельно вибирали, які моменти дійсно потрібно фотографувати. Якби вона зробила це або хоча б виступила за безпечність COVID-вакцин рік тому, сотні тисяч людей, можливо, були б живі”.

“Іванка Трамп опублікувала фотографію того, як робить щеплення проти коронавірусу, і закликала інших робити так само. Коментарі вражають:

  • Тверде ні!
  • Ні!
  • Добіса ні!
  • Чому?
  • Це розчаровує.
  • Це не потрібно, у мене є імунна система.
  • Сподіваюся, то було плацебо”.


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