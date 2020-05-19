Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По словам телеведущей Аллы Мазур, операция показала, что она вовремя обратилась к врачам.
“Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу”, – написала Мазур.
По ее словам, она ни на день не теряла связи с коллегами.
12 ноября 2019 года Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, хотя никакие симптомы рака не проявлялись.
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