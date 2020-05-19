Ведущая программы "ТСН-Тиждень" (телеканал "1+1") Алла Мазур сообщила, что возвращается в эфир после успешного лечения онкологического заболевания.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам телеведущей Аллы Мазур, операция показала, что она вовремя обратилась к врачам.

“Мы снова вместе! Основная часть лечения позади, прогнозы хорошие. К медикам обратилась вовремя – показала операция. Силы восстанавливаются. И могу наконец вернуться к любимому делу”, – написала Мазур.

По ее словам, она ни на день не теряла связи с коллегами.

12 ноября 2019 года Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль, хотя никакие симптомы рака не проявлялись.