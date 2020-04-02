Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“2020 год – это ваш год написания романа! Том С. всегда учил нас писать о проблеме, которую мы не можем исправить или вытерпеть. Исследуйте ее при помощи метафор. А потом исчерпайте страх, преувеличив проблему. Сделайте это своим упражнением”, – написал Паланик.
Он также пообещал регулярно публиковать подсказки.
Справка.
Чак Паланик – американский писатель, автор бестселлера “Бойцовский клуб”, по мотивам которого режиссером Дэвидом Финчером снята культовая картина с одноименным названием.
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