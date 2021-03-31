Об этом она написала в Instagram.

Фильм New York Times вышел два месяца назад.

В картине рассказано о том, какую роль в жизни артистки сыграли СМИ и близкие, когда у нее случился нервный срыв в 2008 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

По словам артистки, она не смогла посмотреть весь фильм, а лишь видела некоторые фрагменты.

“Я не смотрела весь документальный фильм, но то, что я видела, вызвало у меня чувство стыда от того, в каком свете меня представили,” – рассказала певица.

Она считает, что за ее жизнью всегда наблюдали миллионы людей. При этом, многие ее осуждали.

“Нужно быть очень сильной, чтобы доверять вселенной свои настоящие слабости, потому что меня всегда так осуждала, оскорбляла и позорила пресса… и это происходит по сей день… Я существую не для того, чтобы быть идеальной… идеал это скучно. Я здесь, чтобы распространять добро”, – отметила Бритни.

Как известно, в 2007 году Бритни решила развестись с супругом Кевином Федерлайном. Он тогда рассказал о “неадекватном поведении” звезды и получил родительские права на их двух сыновей. Год спустя певица отказалась отдавать детей бывшему мужу и заперлась с одним из сыновей в доме в Беверли-Хиллз. Виллу окружили полицейские, пожарные и вертолеты, инцидент получил громкую огласку. В результате инцидента певицу увезли в больницу и через месяц поместили в психиатрическую клинику. Тогда Бритни было 26 лет.

С тех пор ею занимаются опекуны. Они контролируют все – от личных встреч певицы до распоряжения ее деньгами. Основным опекуном певицы на протяжение 12 лет был ее отец.

Напомним, что адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы ею занималась только его помощница Джоди Монтгомери.