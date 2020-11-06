Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Вот я приехала с эмиратщины и смотрю, разводят тут очередной срач. Это уже просто смешно. Видите ли, кому-то не понравилось то, что я выступила в Арабских Эмиратах на совместном концерте с Филиппом Киркоровым. Видите ли, это, оказывается, “зрада”, а сам Филипп, оказывается, враг Украины. Я, конечно, могла бы отнести весь этот хэйт на общий стресс и карантин, который сильно влияет на психику, и без того угнетенную выборами, пандемией. И не обращать внимания на политически озабоченных и просто больных на голову, но мне вот что стало особенно интересно. Я бы сказала, подозрительно интересно”, – заявила Полякова.

Она отметила, что идея показать шоу Поляковой в Дубае возникла в январе 2020 года.

“Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про “зраду” и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя. В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать. Кстати, и с Филиппом я тоже ничего не обсуждаю. Он знает моё отношение к политике правительства России в отношении Украины.

Тем не менее он уважает мое мнение. Я знаю, что для него эти вопросы выглядят по-другому. Прежде всего, чего хочет Филипп и чего вообще хочет любой нормальный человек – это мир. Между людьми, между странами. И он пишет об этом! Так как он чувствует, так как он видит. Не про то он пишет, как и каким должен быть этот мир, на чьих условиях. Он просто хочет мира. И я хочу мира. Да, я хочу чтобы нам вернули наши земли, вывели военных, вернули границы. И, да, я приняла для себя решение, что хочу работать в Украине, что не буду выступать на территории России до тех пор, пока политика в отношении моей страны там не поменяется. Но это мои решения, мои личные решения. И я не буду это обсуждать ни с ним, ни с вами. Я буду сама решать это”, – добавила певица.