Южноафриканская актриса Шарлиз Терон рассказала, как на современную жизнь и киноиндустрию повлияла пандемия коронавируса, а также, какие глобальные проблемы ее волнуют.

Об этом говорится в интервью WWD.

Dior запустил кампанию по продвижению образования и расширению прав и возможностей женщин и молодежи в партнерстве с проектом Charlize Theron Africa Outreach Project, или CTAOP. Южноафриканская актриса, муза Dior – и лицо ее аромата J’adore – основала благотворительную организацию в 2007 году, чтобы помочь молодому поколению, в частности женщинам в странах Африки к югу от Сахары.

Сегодня Parfums Christian Dior раскрывает финансовую поддержку одной из инициатив CTAOP. Проект, запущенный в 2018 году Центром всемирного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, предоставляет студентам университетов четырехлетнюю плату за обучение, проживание, книги, дорожные расходы, ноутбуки.

“Мы мечтаем о том, чтобы с помощью программы стипендий для молодых людей выросло поколение молодых лидеров…”, – сказала WWD исполнительный директор CTAOP Эшли Джордж. Джордж сначала работала личным помощником Терон, прежде чем стала руководить благотворительной организацией в 2009 году.

Одновременно с этим Dior представил серию рекламных видеороликов под названием #Diorstandswithwomen, в которых представлены интервью со “страстными и преданными” женщинами, которые “оказывают влияние на мир”.

В состав группы входят Терон, а также английская модель, актриса и лицо Dior Кара Делевинь; китайская актриса Ли Бинбинь; иранская актриса Гольшифте Фарахани; мексиканская актриса Ялица Апарисио; новозеландский танцор и хореограф Пэррис Гебель; Американская модель plus-size Палома Эльзессер; актриса, американская модель, танцовщица и трансгендерная активистка Лейна Блум; конголезский фотограф Памела Тулизо; французский производитель цветов для Dior Кароль Бьянкалана и итальянский профессор Марина Каваццана, пионер в области генной терапии.

В эксклюзивном интервью WWD Терон обсуждает историю CTAOP, ее развивающееся партнерство с Dior, а также свои мысли о влиянии COVID-19 на Голливуд.

WWD: Что побудило вас запустить CTAOP еще в 2007 году и как менялась его миссия?

Шарлиз Терон: Я выросла в Южной Африке в то время, когда кризис ВИЧ и СПИДа охватил мою страну, и я ежедневно наблюдала, как умирают люди в моем сообществе. Это потрясло меня до глубины души.

Шерон поняла, что хочет что-то сделать, чтобы помочь в борьбе с ВИЧ и СПИДом, а также инвестировать в здоровье и расширение возможностей для нового поколения.

“С годами мы выросли и стали сотрудничать с низовыми программами, которые обучают, расширяют возможности и инвестируют в молодых людей, чтобы обеспечить себя и свои сообщества в безопасности, а также чтобы эта молодежь могла формировать будущее, которое они хотят для себя и мира. . Сегодня у нас есть 13 партнеров в трех странах Африки к югу от Сахары, и программа стипендий для молодежных лидеров”.

WWD: Что вы можете рассказать о CTAOP, которую поддерживает Christian Dior Parfums, и как это повлияет на цели CTAOP?

Шарлиз Терон: Christian Dior Parfums уже много лет поддерживает работу моего фонда. Когда проект #Diorstandswithwomen сформировался, его ценности совпали с миссией CTAOP… Эта образовательная программа направлена ​​на помощь начинающим лидерам завтрашнего дня, чаще всего это молодые девушки. Dior Perfumes вместе с CTAOP идут по этому пути, чтобы инвестировать в лучшее будущее. Вместе мы сможем помочь этим выдающимся молодым людям расправить крылья, и мне не терпится увидеть, что они делают.

WWD: Что побудило вас продолжить сотрудничество с Dior в качестве лица дома и сотрудника?

Шарлиз Терон: Быть лицом такого культового парфюма, как J’adore, на протяжении более 15 лет было для меня большой честью. Это был идеальный союз с Dior, так как многое из того, что олицетворяет Dior, действительно находит отклик во мне. В частности, чествование женщин и невероятного таланта, страсти и альтруизма женщин.

WWD: Расширение прав и возможностей женщин и молодежи – одно из обязательств этого проекта с Dior. Какие самые большие проблемы вы испытывали?

Шарлиз Терон: Одна из самых больших проблем заключается в том, что женщины и молодежь по-прежнему сталкиваются с таким большим неравенством и дискриминацией, и поэтому [они] особенно уязвимы. Например, когда мы запустили CTAOP, мы увидели, что многие области, в которых мы работали, не предоставляли молодежи точную и исчерпывающую информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье. У них также был ограниченный доступ к услугам здравоохранения по сравнению со взрослыми членами их сообщества. В глобальном масштабе нам нужно лучше работать над обеспечением инклюзивности.

WWD: Эшли Джордж сказала, что у вас всегда было видение того, как помогать другим и инвестировать в них. Как мы все можем работать, чтобы объединиться для социальных целей, сохранять оптимизм в отношении себя и будущих поколений, особенно с учетом сегодняшний реалий мира, с COVID-19, последствий изменения климата, кажущейся растущей политической напряженности? Как вы сами остаетесь позитивной?

Шарлиз Терон: Я не собираюсь лгать, сейчас сложно оставаться позитивным. Но как только мы теряем надежду, мы проигрываем бой. Сдаваться и уступать никому не приносит никакой пользы. В то время я оптимистично смотрела на то, насколько энергично и целеустремленно молодое поколение. Видя их реакцию на такие вещи, как изменение климата или политические события, я на самом деле впервые воодушевилась будущим. Говорите, что хотите о молодых людях, но я действительно чувствую, что прямо сейчас у нас растет невероятное поколение избирателей, активистов и тех, кто меняет ситуацию. И поэтому это заставляет меня еще больше поддерживать те программы, которые инвестируют в молодежь, и я призываю всех, кто неравнодушен к будущему, делать то же самое.

WWD: Над какими из ваших текущих и предстоящих проектов вы работаете как продюсер и актриса – что вас волнует?

Шарлиз Терон: Ну, во время этой пандемии у нас было много времени, чтобы выстроить несколько проектов, так что на самом деле есть немало вещей, которые мне не терпится начать после COVID-19. Моя продюсерская компания разрабатывает сиквел “Атомной блондинки”, а также несколько других кинопроектов. Что касается телевидения, у нас есть потрясающий список проектов, которые скоро выйдут. [Я] пока не могу ни о чем говорить, но просто знаю, что у нас есть все, от драмы, комедии, сиквелов и реалити. Мы надеемся, что 2021 год станет для нас фантастическим, если мы сможем решить проблему с COVID-19.

WWD: Каким вы видите влияние COVID-19 на Голливуд и как, по вашему мнению, он влияет на развитие кинематографической индустрии?

Шарлиз Терон: Было душераздирающе видеть, какое количество рабочих мест было потеряно во время этой пандемии. Я действительно надеюсь, что мы сможем быстро восстановиться после этого и вернуть всех этих людей на работу. Очевидно, что все изменится. Я думаю, что из этого выйдет одна хорошая вещь – люди станут более сознательными в отношении здоровья и безопасности на съемочной площадке.

Что касается индустрии в целом, то очевидно, что последние несколько месяцев все выходили в прямые эфиры исключительно из дома, и да, люди будут продолжать транслировать контент в огромных количествах после эпидемии. Я имею в виду, что я люблю смотреть фильмы, не вставая с кровати, поймите меня правильно. Но при этом я не думаю, что традиционные походы в кино или театры остануться в прошлом.

Нам просто нужно найти наиболее оптимальный способ сосуществовать здоровым образом, к чему в любом случае стремятся многие компании.