Соответствующий пост Павел Павлик опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 19 июня, Павел Павлик рассказал, что его самочувствие ухудшается, а также сообщил, что прекращает лечение химиопрепаратами.

“Я закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому, что оно больше не нужно, а потому что оно бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит, мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу”, – написал Павлик.

Это сообщение было воспринято многими так, будто парень больше не будет предпринимать попытки бороться с болезнью. В связи с этим многие начали писать ему слова поддержи, убеждать поверить в то, что болезнь еще можно победить, рекомендовать альтернативные способы борьбы с раком и молиться.

Это побудило Павла писать еще одно обращение, в котором он прояснил, что не собирается сдаваться и продолжит бороться с болезнью.

“Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать, пока что-то произойдет. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом”, — написал он.

Павел подчеркнул, что не отказывается от лечения, но прекращает именно курсы химиотерапии, поскольку это не дало результатов.

“Я не отказывался от лечения, и это не было моим каким-то отчаянным решением. Это было абсолютно логичным и обдуманным выводом. 18 курсов химиотерапии. Большинство людей, к счастью, не представляют, что это такое. И эта штука отравляет как больные клетки, так и здоровые, и, конечно, это сильно угнетает иммунитет. А если это еще и не дает желаемого результата, то какой смысл продолжать такое лечение? Именно поэтому мы с врачами и родителями решили дать иммунитету возможность восстановиться и начать самому участвовать в уничтожении болезни”, — написал он.

Также Павел отметил, что не собирается прибегать к средствам “альтернативной медицины”, поскольку не верит в их эффективность и считает это “способом заработать больше денег на страданиях других”.

“Конечно, можно постоянно пробовать какое-то другое лечение, пусть даже и альтернативное, может, именно вот эта трава поможет. Никаких жизненных сил не хватит выдержать все те способы, которые, например, мне предложили в сообщениях”, — добавил он.

Подводя итоги, Павел поблагодарил всех за слова поддержки.

“Это очень много значит для меня и придает сил. Особенно благодарю всех моих друзей. Вы напоминаете мне ради чего стоит бороться и жить”, — подчеркнул он.