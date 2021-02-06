“Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, а в другой раз богиней плодородия с сочным задом”, — написала она

Модель опубликовала два селфи, на которых позирует обнаженной в ванной комнате стоя боком.

“Я сделала это, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому пузу и этим толканиям”, — поделилась она.