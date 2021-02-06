Соответствующий пост опубликован в ее Instagram.
“Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, а в другой раз богиней плодородия с сочным задом”, — написала она
Модель опубликовала два селфи, на которых позирует обнаженной в ванной комнате стоя боком.
“Я сделала это, когда чувствовала последнее. В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этому пузу и этим толканиям”, — поделилась она.
- 27 октября модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовала короткометражку о своей беременности.
- Позже Ратаковски заявила, что они с мужем не будут навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.
- В последние недели в Сети распространялись слухи о том, что Ратаковски якобы делала “уколы красоты” во время беременности. Она опровергла эти догадки.