Об этом сообщает портал Matchroom Boxing.
У Усика спросили мнение о проведенном бое.
“Блин, какое у меня мнение? Я год не боксировал. Я, прям, куражнул, отвечаю. Я, как казак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я прямо вот здесь вот был. Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Я реально очень рад. То, что команда выдохнет … Короче, много наговорю сейчас, Эгис Климас поменьше переведет, и мы пойдем отдыхать домой”, – заявил Усик.
Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).
- Ранее украинский боксер Александр Усик отказался от поясов в тяжелом весе в связи с переходом в супертяжи.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) издала официальное постановление, согласно которому экс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом дивизионе.
- В октябре прошлого года Александр Усик одержал победу в дебютном поединке в новой для себя категории – супертяжелом весе.