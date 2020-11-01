Об этом сообщает портал Matchroom Boxing.

У Усика спросили мнение о проведенном бое.

“Блин, какое у меня мнение? Я год не боксировал. Я, прям, куражнул, отвечаю. Я, как казак, вышел именно куражнуть, вы видели мою улыбку? Я прямо вот здесь вот был. Я реально очень благодарен Всевышнему за эту победу и за то, что мы отбоксировали. Я реально очень рад. То, что команда выдохнет … Короче, много наговорю сейчас, Эгис Климас поменьше переведет, и мы пойдем отдыхать домой”, – заявил Усик.

Бой, который продолжался все 12 раундов, прошел в ночь на 1 ноября на “Уэмбли Арене” в Лондоне (Великобритания).