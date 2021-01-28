Про це пише видання Vice.
Актриса фильмов для взрослых Элли Хелл (Elle Hell) воссоздала инаугурационный образ Сандерса в обучающем видео “Я снова прошу тебя кончить”.
На видео она одета в такое же оливково-зеленое пальто, на руках у нее вязанные варежки, похожи на те, в которых Сандерс был на инаугурации. На лицо актриса надела медицинскую маску.
“Слишком много трудолюбивых американцев работают на двух-трех работах, чтобы свести концы с концами. Я думаю, что американцам следует овладеть одной работой. Конечно, эта работа – мастурбация”, – сказала Элли Хелл.
По ее словам, она давняя поклонница Сандерса и поддерживала его на праймериз 2016 и 2020 годов и президентских гонках. “Приоритеты Берни, по сравнению с другими кандидатами, в отношении страны больше всего совпадают с моими”, – сказала порноактриса.
ВНИМАНИЕ !!! Контент деликатного характера.
I’M ONCE AGAIN ASKING YOU TO CUMhttps://t.co/7IUocWxAO9
— onlyfans.com/theellehell (@TheElleHell) January 22, 2021
Стоит отметить, что Элли Хелл известна и другими порнопародиями.
“Порно не всегда должны быть сексуальным, проникновеннным, или даже о мастурбации. Иногда это может быть глупость или что-то, что вызывает смех”, – сказала Элли.
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