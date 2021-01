Про це пише видання Vice.

Актриса фильмов для взрослых Элли Хелл (Elle Hell) воссоздала инаугурационный образ Сандерса в обучающем видео “Я снова прошу тебя кончить”.

На видео она одета в такое же оливково-зеленое пальто, на руках у нее вязанные варежки, похожи на те, в которых Сандерс был на инаугурации. На лицо актриса надела медицинскую маску.

“Слишком много трудолюбивых американцев работают на двух-трех работах, чтобы свести концы с концами. Я думаю, что американцам следует овладеть одной работой. Конечно, эта работа – мастурбация”, – сказала Элли Хелл.

По ее словам, она давняя поклонница Сандерса и поддерживала его на праймериз 2016 и 2020 годов и президентских гонках. “Приоритеты Берни, по сравнению с другими кандидатами, в отношении страны больше всего совпадают с моими”, – сказала порноактриса.

ВНИМАНИЕ !!! Контент деликатного характера.

I’M ONCE AGAIN ASKING YOU TO CUMhttps://t.co/7IUocWxAO9

— onlyfans.com/theellehell (@TheElleHell) January 22, 2021