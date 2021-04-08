Вышел трейлер документального фильма "Уличная банда: Как мы попали на улицу Сезам" о создании шоу "Улица Сезам".

Трейлер опубликован на YouTube-канале дистрибьюторской компании Screen Media Films.

Лента, посвященная истории создания одного из самых популярных в мире детских телешоу “Улица Сезам”, должна выйти в США 23 апреля, а доступной для просмотра в Сети станет 7 мая.

Шоу “Улица Сезам” выходит уже 51 год, последние 1,5 — на HBO Max. Оно рассчитано как на дошкольников, так и на детей до 12 лет. Вместе с главными героями (Большой Птицей, лягушонком Кермитом, Коржиком, Элмо и т.д.) дети учатся читать и считать, решать конфликты, узнают о нормах морали и тому подобное. Все это — в виде мультфильмов, кукольного театра, комедийных скетчей.

К 50-летию шоу в 2019 году было снято более 4500 эпизодов и 2 полнометражных фильма. Сегодня на YouTube-канал шоу подписаны более 20 млн человек.

Документальная лента, согласно анонсу, позволит зрителю “стать свидетелем рождения важнейшего детского сериала в истории телевидения”.