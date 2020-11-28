Соответствующее видео опубликовано в ее Instagram.

26 ноября в США отмечали один из древнейших национальных праздников — День благодарения (The Thanksgiving Day). В честь праздника Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в “Друзьях”, повторила танец с индейкой на голове из одной из серий ситкома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Также Кортни поздравила всех с Днем благодарения и подчеркнула, что знаменитый танец стал для нее символом этого праздника.

Фанаты оценили подарок актрисы. Менее чем за сутки видео собрало около 3,8 млн просмотров и десятки тысяч комментариев.

Напомним, как выглядел неповторимый оригинал: