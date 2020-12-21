Об этом рассказывает издание The Sun.
Оосбняк в георгианском стиле был построен в 1920 году в городке Уиннетка, что в 16 километрах от города Чикаго. В здании пять спален, четыре ванные комнаты, камин, оранжерея, патио и отдельный гараж.
Внутри дом уже не виглядит так, как в фильме. Нынешние владельцы явно предпочитают более современный вид.
Лестница
Кевину Маккалистеру удалось сбежать из дома, съехав по лестнице на подносе и катапультировавшись через входную дверь.
В фильме ступени дома были покрыты красной ковровой дорожкой, а на стенах яркие обоями.
В настоящее время большая прихожая имеет гораздо более минималистичный вид: лестница в скромной цветовой гамме и успокаивающие серые стены.
Кухня
Семейная кухня когда-то была такой темной, что идеально подходила для укрытия от самых решительных грабителей мира.
Однако через 30 лет все выглядит совсем иначе – вместо красно-зеленой цветовой гаммы теперь на кухне блестящие белые шкафы.
Также добавили освещение, и кухонный остров – обязательный элемент любого американского фильма 90-х годов – теперь покрыт мрамором, а не плиткой.
Столовая
Дом Маккалистеров был настолько велик, что в нем была огромная столовая, в которой было достаточно места для Базза, Джеффа, Меган, Линни и Кевина.
Нынешние владельцы дома поменяли обои. Столовая стала светлой и просторной, но выглядит также величественно, как в фильме 1990 года.
Офисная зона
Спальня родителей Кевина
Как только Кевин понял, что весь дом в его распоряжении, он тут же сменил свою комнату на комнату родителей.
Там была кровать с балдахином, огромный телевизор и даже потрясающий камин.
Сейчас комната выглядит более сдержано, но поклонники будут рады узнать, что все эти годы спустя сохранилась кровать с балдахином.
- Авторы YouTube-канала OwlKitty решили добавить в культовую комедию “Один дома” кота и посмотреть, что же получится. А получилось очень смешно.