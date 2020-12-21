В этом году исполнилось 30 лет культовой рождественской комедии "Один дома". Как же сейчас выглядит дом Маккалистеров по прошествии стольких лет?

Об этом рассказывает издание The Sun.

Оосбняк в георгианском стиле был построен в 1920 году в городке Уиннетка, что в 16 километрах от города Чикаго. В здании пять спален, четыре ванные комнаты, камин, оранжерея, патио и отдельный гараж.

Внутри дом уже не виглядит так, как в фильме. Нынешние владельцы явно предпочитают более современный вид.

Лестница

Кевину Маккалистеру удалось сбежать из дома, съехав по лестнице на подносе и катапультировавшись через входную дверь.

В фильме ступени дома были покрыты красной ковровой дорожкой, а на стенах яркие обоями.

В настоящее время большая прихожая имеет гораздо более минималистичный вид: лестница в скромной цветовой гамме и успокаивающие серые стены.

Кухня

Семейная кухня когда-то была такой темной, что идеально подходила для укрытия от самых решительных грабителей мира.

Однако через 30 лет все выглядит совсем иначе – вместо красно-зеленой цветовой гаммы теперь на кухне блестящие белые шкафы.

Также добавили освещение, и кухонный остров – обязательный элемент любого американского фильма 90-х годов – теперь покрыт мрамором, а не плиткой.

Столовая

Дом Маккалистеров был настолько велик, что в нем была огромная столовая, в которой было достаточно места для Базза, Джеффа, Меган, Линни и Кевина.

Нынешние владельцы дома поменяли обои. Столовая стала светлой и просторной, но выглядит также величественно, как в фильме 1990 года.

Офисная зона

Спальня родителей Кевина

Как только Кевин понял, что весь дом в его распоряжении, он тут же сменил свою комнату на комнату родителей.

Там была кровать с балдахином, огромный телевизор и даже потрясающий камин.

Сейчас комната выглядит более сдержано, но поклонники будут рады узнать, что все эти годы спустя сохранилась кровать с балдахином.