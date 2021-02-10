Полноразмерный робот RX-78 Gundam, официально открытый в конце 2020 года, уже несколько недель привлекает внимание талантливых фотографов.

Об этом пишет Hypebeast.

18-метровый робот, который находится в Иокогаме, весит около 25 тонн и может ходить. В качестве прототипа при его проектировании использовался популярный персонаж из японского мультфильма “Mobile Suit Gundam”.

В силу того, что многие фанаты японской поп-культуры со всего мира из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не могут увидеть Gundam вживую, фотограф Хиро Камер поделился своим видением робота.

Он сфотографировал и отредактировал свои изображения так, чтобы RX-78 в натуральную величину выглядел прямо как из аниме. Изменяя цвета и контраст, сцены воспроизводят культовые изображения мультфильма.