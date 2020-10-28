Об этом пишет издание Hypebeast.
Логотип Nike Swoosh органично вписан в дизайн каждого изделия.
Например, лацканы пиджака повторяют форму логотипа Nike, а пуговицы украшены миниатюрными свушами.
Для сумки Dior Saddle используется форма фасоли, чтобы вписать логотип Swoosh в ее дизайн.
Из пары Air Zoom Spiridon Cage 2 дизайнер сделал туфли на каблуках.
Пара роскошных кожаных лоферов с серебристым логотипом Nike Swoosh спереди.
Две пары солнцезащитных очков, одна из линзами в форме логотипа Swoosh, а другая с дужками, как логотип.
Шарф:
Посмотреть коллекцию Переллы можно в его Instagram-аккаунте.
- Компания Nike выпустила рекламный ролик, который полностью сделан из архивных видео.