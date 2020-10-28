Мы уже видели, как Nike Air Force 1 будет выглядеть, если превратиться в пару Crocs, но что, если Nike станет модным лейблом класса люкс? Арт-директор и графический дизайнер Давид Перелла проделал невероятную работу, представив гиганта спортивной одежды роскошным брендом для которого характерны пиджаки, сумки в стиле Dior Saddle, солнцезащитные очки, туфли на каблуке и лоферы.