Об этом пишет издание Hypebeast.

Логотип Nike Swoosh органично вписан в дизайн каждого изделия.

Например, лацканы пиджака повторяют форму логотипа Nike, а пуговицы украшены миниатюрными свушами.

Для сумки Dior Saddle используется форма фасоли, чтобы вписать логотип Swoosh в ее дизайн.

Из пары Air Zoom Spiridon Cage 2 дизайнер сделал туфли на каблуках.

Пара роскошных кожаных лоферов с серебристым логотипом Nike Swoosh спереди.

Две пары солнцезащитных очков, одна из линзами в форме логотипа Swoosh, а другая с дужками, как логотип.

Шарф:

Посмотреть коллекцию Переллы можно в его Instagram-аккаунте.