В Сети появились первые кадры нового сезона американо-британского сериала "Корона" от Netflix.

Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте Netflix и официальном Twitter сериала.

Сериал “Корона” — это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.

В новых кадрах можно увидеть Оливию Колман в роли Елизаветы II, а также Джиллиан Андерсон в роли премьер-министр Маргарет Тэтчер и Эмму Коррин в роли юной принцессы Диана.