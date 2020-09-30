Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте Netflix и официальном Twitter сериала.
Сериал “Корона” — это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.
В новых кадрах можно увидеть Оливию Колман в роли Елизаветы II, а также Джиллиан Андерсон в роли премьер-министр Маргарет Тэтчер и Эмму Коррин в роли юной принцессы Диана.
- Напомним, премьера сериала запланирована на 15 ноября.
- 21 сентября украинские студии POSTMODERN Postproduction и Так Треба Продакшн заключили соглашение со стриминговой платформой Netflix о создании контента в украинском дубляже.