Известная японская актриса Юко Такэути была найдена мертвой в своем доме в Токио. Ей было 40 лет.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Полиция начала расследование и подозревает, что мать двоих детей покончила с собой.

Нашел тело женщины ее муж-актер Тайки Накабаяши в их доме в районе Сибуя.

Юко Такэути была известной актрисой в Японии, снялась во многих фильмах и сериалах. Среди известных лент: “Звонок”, “1778 историй обо мне и моей жене”, “Любовь в радужном сиянии”.

В 2018 году вышел сериал HBO “Мисс Шерлок”, в котором Такэути сыграла главную роль. Сериал транслировался в нескольких странах, включая США.

Она также три года подряд, с 2004 по 2007 год, становилась лучшей актрисой на церемонии вручения награды Японской академии.

Хотя самоубийство Такэучи не подтверждено, в последнее время с собой покончили несколько известных японцев, включая актрису Сэй Ашину в начале этого месяца, актера Харуму Миуру в июле и звезду рестлинга Хану Кимуру в мае.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии один из самых высоких уровней самоубийств в мире, хотя показатели снизились с момента введения профилактических мер в 2015 году.