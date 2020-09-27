Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Полиция начала расследование и подозревает, что мать двоих детей покончила с собой.
Нашел тело женщины ее муж-актер Тайки Накабаяши в их доме в районе Сибуя.
Юко Такэути была известной актрисой в Японии, снялась во многих фильмах и сериалах. Среди известных лент: “Звонок”, “1778 историй обо мне и моей жене”, “Любовь в радужном сиянии”.
В 2018 году вышел сериал HBO “Мисс Шерлок”, в котором Такэути сыграла главную роль. Сериал транслировался в нескольких странах, включая США.
Она также три года подряд, с 2004 по 2007 год, становилась лучшей актрисой на церемонии вручения награды Японской академии.
Хотя самоубийство Такэучи не подтверждено, в последнее время с собой покончили несколько известных японцев, включая актрису Сэй Ашину в начале этого месяца, актера Харуму Миуру в июле и звезду рестлинга Хану Кимуру в мае.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии один из самых высоких уровней самоубийств в мире, хотя показатели снизились с момента введения профилактических мер в 2015 году.
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