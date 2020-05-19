Соответствующие фото опубликованы в Instagram-аккаунте модного дома.
Во время пандемии дизайнеры по время миру активизировали и начали создавать уникальные маски для лица всевозможных цветов, фактур и стилей. Модный дом Jean Paul Gaultier не стал исключением.
Накануне креативная команда модного дома представила свои версии защитных масок, созданных специально для проекта французского журнала Gala — The Mask. В капсульную коллекцию вошли 9 моделей.
Все маски выполнены из различных материалов и похожи по стилю на наряды из культовых коллекций дизайнера.
В описании к постам Jean Paul Gaultier предложили превратить “кусок повседневной жизни” в предмет искусства.
Коллекцию сопровождает лозунг: “Защити себя, создай себя”.
- Ранее сообщалось, что дизайнер из Исландии Ирурари Йоханнсдоттир создает вязанные маски для лица с необычным и пугающим дизайном. На них изображены огромные рты и языки.