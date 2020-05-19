Соответствующие фото опубликованы в Instagram-аккаунте модного дома.

Во время пандемии дизайнеры по время миру активизировали и начали создавать уникальные маски для лица всевозможных цветов, фактур и стилей. Модный дом Jean Paul Gaultier не стал исключением.

Накануне креативная команда модного дома представила свои версии защитных масок, созданных специально для проекта французского журнала Gala — The Mask. В капсульную коллекцию вошли 9 моделей.

Все маски выполнены из различных материалов и похожи по стилю на наряды из культовых коллекций дизайнера.

В описании к постам Jean Paul Gaultier предложили превратить “кусок повседневной жизни” в предмет искусства.

Коллекцию сопровождает лозунг: “Защити себя, создай себя”.