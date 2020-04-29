Мэр Киева Виталий Кличко показал, как с помощью подручных средств можно поддерживать себя в хорошей физической форме во время карантина.

Мотивационное видео мэр опубликовал в Facebook.

“Карантин, конечно, утомил. И отсутствием полноценных тренировок, в частности. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разными подручными средствами”, – сказал Виталий Кличко.

На 35-секундном ролике можно увидеть, как мэр лихо прыгает на электрическом удлинителе вместо скакалки, боксирует, отжимается на кулаках, а в конце демонстрирует миниатюрный пояс чемпиона по версии WBC.

Тренуйся, де можеш Друзі! Карантин, звичайно, втомив. І відсутністю повноцінних тренувань, зокрема. Але розім’ятися можна і вдома, і на роботі, і з різним підручним “знаряддям”:-))) Тримаймося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше! Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 28 квітня 2020 р.