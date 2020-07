Об этом сообщают #Буквы.

Несколько дней назад в соцсети Twitter появился хэштег #BadDisneyMovieEndings, под которым пользователи публикуют свои варианты печальных и местами жутких концовок фильмов и мультфильмов студии Disney.

Вероятно, новый тренд появился во время обсуждения реальных концовок фильмов Disney. Пользователи решили подумать об альтернативных концовках известных историй, и это переросло в соревнование по созданию самого жестокого и жуткого финала.

Упоминали и убийства, и психические расстройства, и сатанизм. Досталось как старым проектам студии, так и тем, что вышли в течение последних лет:

“Шрам на самом деле отец Симбы”.

#BadDisneyMovieEndings The Lion King Scar is actually Simba's father. pic.twitter.com/oMkfzQhAdP

“Шрам убил Симбу”.

“Эльза ответственна за айзберг для “Титаника”.

Elsa was responsible for the iceberg for the Titanic. pic.twitter.com/sUMmz7hRJb

“Круэлла (встречается также перевод Стервелла — ред.) де Виль на самом деле получила пальто из далматинцев…”.

Cruella de Vil Actually Does Get That Dalmatian Coat.. #BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/M59Uhc6B4s

“Пиноккио не стал настоящим мальчиком и умер”.

Pinocchio doesn't become a real boy and dies. pic.twitter.com/jnDFcNfRWS

“Кристофер Робин стал убийцей”.

“Бу проводит двадцать лет на терапии, потому что она считает, что в ее шкафу есть настоящие монстры”.

Boo spends twenty years in therapy because she believes there are real monsters in her closet #BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/xuBO30EKV1

“У Белль диагностировали стокгольмский синдром”.

Belle is diagnosed with Stockholm Syndrome. pic.twitter.com/XWyKgb9UVK

Многие шутили о том, какой могла бы быть участь Немо из “В поисках Немо”:

“Нашел Немо… с соусом тар-тар”.

“Нашел Немо и чипсы”.

“Немо съеден акулой”.

#BadDisneyMovieEndings Nemo was eaten by a shark. pic.twitter.com/3vChKgB5C0

“Принц Белоснежки отправляется в тюрьму, когда узнает, что ей всего 14 лет”.

#BadDisneyMovieEndings Snow White’s prince goes to jail when they find out she’s only 14 pic.twitter.com/lQOi4kVYha

“Нотр-Дам оказывается в огне, а Квазимодо — бездомным… слишком рано?”

#BadDisneyMovieEndings Notredame ends up in flames and Qauzi modo winds up homeless …too soon? pic.twitter.com/bVcYjuy29b

“Мэри Поппинс совершает убийство”.

“Аладдин показывает Жасмин “совершенно новый мир”, когда он приводит ее в свою игровую комнату, на которую его вдохновил Кристиан Грей (отсылка к “50 оттенкам серого” — ред.)”.

Aladdin shows Jasmine a 'whole new world' when he brings her to his playroom, which was inspired by Christian Grey#BadDisneyMovieEndings pic.twitter.com/VZYzrHoOYY

