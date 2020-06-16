Об этом говорится в ролике блогера, опубликованном в YouTube.

Блогеру ответили Дрейк, Трэвис Скотт, DaBaby, Tekashi69 и другие. Откликнулся и Эминем, который представил целый список “лучших рэперов”.

Стоит отметить, что Эминем (Маршалл Мэтерс) не ответил на сообщение блогера в Instagram, но на следующий день ответил под видео в Twitter.

“Лично для меня, не в каком-то определённом порядке… Равные шансы у [Lil] Wayne, 2Pac, Royce [da 5’9″], Jay-Z, Redman, Treach, [Kool G] Rap, Biggie [Smalls] и Kxng Crooked… Плюс Redman, LL [Cool J], Nas, Джойнер [Лукас], Кендрик [Ламар], [J.] Cole, Andre [3000], Rakim и [Big Daddy] Kane…”

Стоит отметить, что пользователи были очень удивлены, увидев комментарий Эминема под твитом No Life Shaq. Многие стали писать, что именно Эминем величайший рэпер.

“Как сказал Шак, если бы Эм был черным, это даже не было бы вопросом”.

А некоторые принялись обсуждать список Эминема:

“Джойнер очень талантливый и создаёт невероятную музыку, но я не думаю, что он один из величайших [рэперов] всех времён”

“Убери Джойнера, J.Colе, и будет победа”

“Эминем только что [чёрт возьми] назвал Джойнера и J.Cole двумя из величайших рэперов всех времён. Всё, что я могу сказать — лол”