Соответствующие посты актриса опубликовала в Twitter.
Как сообщалось ранее, британскую писательницу, автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг обвинили в трансфобии и расизме. Это произошло после того, как писательница пошутила над формулировкой “люди, которые менструируют”, исковеркав слово “женщины” несколько раз. Исполнитель главной роли в киносаге о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф вступил в полемику с писательницей.
Уотсон также отреагировала на скандал, заявив, что “транс-персоны являются теми, кем они себя называют, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не сталкиваясь с постоянными допросами или сообщениями о том, что они не те, кем себя называют”.
Уотсон высказала транс-персонам слова поддержки. Также актриса сообщила, что жертвует средства фонду Mama Cash и организации Mermaids, которые оказывают помощь транс-персонам всех возрастов.
“Я хочу, чтобы мои читатели-трансгендеры знали, что я и многие другие люди во всем мире видят их, уважают их и любят такими, какие они есть. Я жертвую Mermaids и Mama Cash. Если вы можете, возможно, вы захотите сделать то же самое”, — написала Уотсон.