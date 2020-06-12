Уотсон также отреагировала на скандал, заявив, что “транс-персоны являются теми, кем они себя называют, и они заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь, не сталкиваясь с постоянными допросами или сообщениями о том, что они не те, кем себя называют”.

Уотсон высказала транс-персонам слова поддержки. Также актриса сообщила, что жертвует средства фонду Mama Cash и организации Mermaids, которые оказывают помощь транс-персонам всех возрастов.