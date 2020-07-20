Видео певица опубликовала на своем YouTube-канале.

Это первая русскоязычная песня в творчестве артистки. В новой песне артистка рассказала о своей зависимости от Instagram.

В ней Jerry вспомнила российских блогерш Настю Ивлееву и Ольгу Бузову, а также высмеяла зависимость от социальных сетей тех, кто живет в виртуальном, фейковом мире.

Стоит отметить, что большинству поклонникам Jerry Heil не понравилась новая работа артистки. Многие ее раскритиковали.

“Русскоязычная Джерри умрет для меня. Неприятно удивлен”, “Сначала выступала на др Гордона, а теперь еще и на русском спела”, “Решила добить себя после Евровидения … ну что же, прощай”, “На*уя я это вообще открывал???”, “Неужели российский рынок настолько манит что вы готовы потерять много своих поклонников из Украины ?! Обидно, очень обидно …”, “Сплошное разочарование”, “Подождите, подождите! Я что-то не совсем поняла. Кто те все, кого перечислили в песне? Кого популяризирует украинская певица? Почему украинцам должен быть интересен российский шоубизнес? Но, Джерри, ну что за сидение на двух стульях? Мы должны популяризировать украинский контент, пытаемся очистить инфопространство. Наших солдат убивает не просто “та сторона”; рус. звезды поддерживают российскую агрессию, а ты им реверансы делаешь. Печальное зрелище”, “Дно. Спасет только публичное извинение”, “Яркая неординарная украинская певица превратилась в обычное московское де*ьмо”.