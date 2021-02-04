Съемки сольного сериала про Оби-Вана Кеноби начнутся уже в конце весны в Лос-Анджелесе.

Об этом рассказал исполнитель главной роли Юэн Макгрегор, сообщает Gamesradar.

По его словам, он с большим удовольствием вернется к роли Оби-Вана.

“Было бы здорово снова [сыграть Оби-Вана]. Я делал это последний раз в 2003 году, и это было так давно. Думаю, идея сделать это снова более захватывающая, чем была тогда. Я очень рад возможности сыграть его снова”, – сказал актер.

Макгрегор также отметил сильный скачок в технологиях, который произошел за почти 20 лет — от хромакея в “Мести ситхов” до технологии Stagecraft в “Мандалорце”.

Кроме того, он добавил, что съемки сериала начнутся уже этой весной.

“Мы начинаем снимать его в конце весны и собираемся снять его здесь, в Лос-Анджелесе. Это так забавно, каждую неделю появляется новый отчет… мы должны были снимать сериал в Бостоне, но нет, теперь это будет в Лос-Анджелесе”, – резюмировал он.