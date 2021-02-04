Об этом рассказал исполнитель главной роли Юэн Макгрегор, сообщает Gamesradar.
По его словам, он с большим удовольствием вернется к роли Оби-Вана.
“Было бы здорово снова [сыграть Оби-Вана]. Я делал это последний раз в 2003 году, и это было так давно. Думаю, идея сделать это снова более захватывающая, чем была тогда. Я очень рад возможности сыграть его снова”, – сказал актер.
Макгрегор также отметил сильный скачок в технологиях, который произошел за почти 20 лет — от хромакея в “Мести ситхов” до технологии Stagecraft в “Мандалорце”.
Кроме того, он добавил, что съемки сериала начнутся уже этой весной.
“Мы начинаем снимать его в конце весны и собираемся снять его здесь, в Лос-Анджелесе. Это так забавно, каждую неделю появляется новый отчет… мы должны были снимать сериал в Бостоне, но нет, теперь это будет в Лос-Анджелесе”, – резюмировал он.
- В январе прошлого года стало известно, что съемки сериала по киноэпопеи “Звездные войны” про Оби-Вана Кеноби временно отложили.