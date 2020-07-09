Об этом сообщает Deadline.

Новый роман будет называться “Второму игроку приготовиться”, он увидит свет 24 ноября.

В издательстве уточнили, что сделать предзаказ можно уже сейчас.

Сначала роман выйдет в Северной Америке, даты выхода в других 58 странах объявят позже.

Также сообщается, что “Второму игроку приготовиться” переведут на 37 языков. Первая часть была опубликована в 2011 году, а в 2018 вышел одноименный фильм Стивена Спилберга.

События происходят в 2045 году – вокруг хаос и нищета. Люди пытаются спрятаться от насущных проблем в мире виртуальной реальности OASIS. Создатель игры скоропостижно скончался, но оставил отсылку. Разгадав ее, счастливец получит состояние.