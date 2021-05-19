У соціальній мережі Instagram з’явився новий верифікований акаунту @KylieBaby. Шанувальники американської моделі та бізнесвумен Кайлі Дженнер підозрюють, що це сторінка її нового проєкту.

Про це пише американське видання TMZ.

23-річна зірка ще не робила заяв щодо причетності до цього акаунту. Однак у 2019 році Дженнер запатентувала право на товарний знак Kylie Baby.

Армія фанів Кайлі Дженнер впевнена, що цей акаунт її команда створила для просування нового проєкту знаменитості.

За даними видання, у патентній документації вказано, що під брендом Kylie Baby випускатимуть дитячі ліжечка, одяг, пеленальні, доглядову косметику для дітей та інші товари для малюків.