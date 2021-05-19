Про це пише американське видання TMZ.
23-річна зірка ще не робила заяв щодо причетності до цього акаунту. Однак у 2019 році Дженнер запатентувала право на товарний знак Kylie Baby.
Армія фанів Кайлі Дженнер впевнена, що цей акаунт її команда створила для просування нового проєкту знаменитості.
За даними видання, у патентній документації вказано, що під брендом Kylie Baby випускатимуть дитячі ліжечка, одяг, пеленальні, доглядову косметику для дітей та інші товари для малюків.
- Американська модель та підприємиця Кайлі Дженнер подолала сотні кілометрів, щоб відвідати вечірку з нагоди дня народження репера Тревіса Скотта – її колишнього хлопця та батька її дитини.