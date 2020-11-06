Знаменитые сестры Кайли и Кендалл Дженнер в октябре этого года подрались и не общались в течение месяца. Причиной конфликта стало платье.

Об этом сообщает издание People.

“Мы с Кайли сильно поссорились по дороге домой из Палм-Спрингс. Прошло очень много времени, и я ничего о ней не слышала. Это действительно странно, что мы так долго не разговаривали”, – рассказала Кендалл в тизере нового выпуска реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Известно, что старшая сестра Кортни Кардашян одолжила Кайли свой наряд для одной из вечеринок. Однако это не понравилось Кендалл, которая запланировала надеть именно это платье.

Между сестрами начался словесный конфликт, перешедший в драку. Знаменитостей разнимали охранники, которых вызвала Ким Кардашян. Кенделл обвинила сестру в том, что она ударила ее в шею каблуком.

Но, похоже, сестры наладили отношения, ведь несколько дней назад вместе веселились на праздновании 25-летия Кендалл Дженнер.