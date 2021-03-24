Об этом сообщает американский журнал People.

“Очень рад объявить, что Кайя станет частью актерского состава “Американской истории ужасов”, – объявил исполнительный продюсер сериала Райан Мерфи.

Кайа, в свою очередь, отметила, что очень взволнована этим событием.

Гербер присоединится к новичку сериала Маколею Калкину, а также звездам “Американской истории ужасов” Саре Полсон, Кэти Бэйтс, Эвану Питерсу, Билли Лорд, Лесли Гроссман и другим.

Ранее Мерфи также поделился названием 10-го сезона.

“Название 10 сезона “Американской истории ужасов“ — “Двойной сеанс“ (Double Feature). Две жуткие истории, один сезон. Одна на море, другая — на песке. Впереди — больше“, – сообщил он.

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