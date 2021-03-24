Кайли Дженнер раскритиковали за просьбу собрать оставшиеся 60 тысяч долларов на операцию Самюэлю Рауду, звездному визажисту, который сотрудничал с ней несколько раз. Он попал в аварию. На лечение собирают 120 тысяч долларов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Средства на лечение визажиста собирают на благотворительной платформе GoFundMe. Там указано, что он попал в аварию, вследствие которой серьезно повредил голову. Ему сделали операцию, которую родственники не смогли оплатить. Потому они обратились за помощью.

За визажиста решила замолвить слово и сама Дженнер. Она призвала подписчиков помолиться за Сэма, а также зайти на Go Fund Me и пожертвовать на его лечение как можно больше денег.

Тогда на лечение не хватало около 60 тысяч долларов.

Дженнер указала, что дала 5 тысяч долларов. Ее подписчики раскритиковали звезду, написав, что такая сумма при ее состоянии – все равно что несколько центов для среднестатистического американца.

После критики в свой адрес Дженнер отреагировала. Она заявила, что пострадавший не ее личный визажист и она не обязана оплачивать его счета.

“Сэм не мой визажист, и, к сожалению, у нас больше нет личных отношений, но я работала с ним несколько лет назад и считаю, что он самый милый… Я увидела сообщение моего нынешнего визажиста и друга Ариэля о несчастном случае с Сэмом и сборе средств на GoFundMe, и немедленно позвонила Ариэлю, чтобы узнать, что случилось с Сэмом”, – написала она.

Также она отметила, что сделала это от чистого сердца, чтобы помочь семье Сэма.