Об этом пишет издание Just Jared.
Знаменитостей довольно часто просят публиковать рекламный контент.
В последнем Instagram Rich List представлены самые громкие имена в Голливуде, и Кайли Дженнер ранее занимала первое место в этом списке.
Но Кайли Дженнер теперь больше не в лидерах.
И вот список, сколько денег знаменитости могут брать за публикацию в Instagram:
20. Рианна
Подписчиков: 93,7 млн
Стоимость рекламной публикации: $449 тыс.
19. Демо Ловато
Подписчиков: 101 млн
Стоимость рекламной публикации: $445 тыс.
18. Кевин Харт
Подписчиков: 106 млн
Стоимость рекламной публикации: $499 тыс.
17. Кортни Кардашьян
Подписчиков: 114 млн
Стоимость рекламной публикации: $514 тыс.
16. Майли Сайрус
Подписчиков: 127 млн
Стоимость рекламной публикации: $593 тыс.
15. Хлоя Кардашьян
Подписчиков: 135 млн
Стоимость рекламной публикации: $608 тыс.
14. Кендал Дженнер
Подписчиков: 157 млн
Стоимость рекламной публикации: $608 тыс.
13. Никки Минаж
Подписчиков: 132 млн
Стоимость рекламной публикации: $625 тыс.
12. Дженнифер Лопес
Подписчиков: 147 млн
Стоимость рекламной публикации: $663 тыс.
11. Лионель Месси
Подписчиков: 193 млн
Стоимость рекламной публикации: $695 тыс.
10. футболист Неймар
Подписчиков: 147 млн
Стоимость рекламной публикации: $704 тыс.
9. Тейлор Свифт
Подписчиков: 152 млн
Стоимость рекламной публикации: $722 тыс.
8. Джастин Бибер
Подписчиков: 168 млн
Стоимость рекламной публикации: $747 тыс.
7. Бейонсе
Подписчиков: 170 млн
Стоимость рекламной публикации: $770 тыс.
6. Селена Гомес
Подписчиков: 218 млн
Стоимость рекламной публикации: $848 тыс.
5. Ариана Гранде
Подписчиков: 228 млн
Стоимость рекламной публикации: $853 тыс.
4. Ким Кардашьян
Подписчиков: 212 млн
Стоимость рекламной публикации: $858 тыс.
3. Кристиано Роналдо
Подписчиков: 273 млн
Стоимость рекламной публикации: $889 тыс.
2. Кайли Дженнер
Подписчиков: 223 млн
Стоимость рекламной публикации: $986 тыс.
1. Дуэйн “Скала” Джонсон
Подписчиков: 225 млн
Стоимость рекламной публикации: $1 015 000.
- Ранее Кайли Дженнер раскритиковали за просьбу собрать оставшиеся 60 тысяч долларов на операцию Самюэлю Рауду, звездному визажисту, который сотрудничал с ней несколько раз. Он попал в аварию. На лечение собирают 120 тысяч долларов.