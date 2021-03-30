Опубликован список самых высокооплачиваемых знаменитостей, основанный на том, сколько они получают за рекламный пост в Instagram.

Об этом пишет издание Just Jared.

Знаменитостей довольно часто просят публиковать рекламный контент.

В последнем Instagram Rich List представлены самые громкие имена в Голливуде, и Кайли Дженнер ранее занимала первое место в этом списке.

Но Кайли Дженнер теперь больше не в лидерах.

И вот список, сколько денег знаменитости могут брать за публикацию в Instagram:

20. Рианна

Подписчиков: 93,7 млн

Стоимость рекламной публикации: $449 тыс.

19. Демо Ловато

Подписчиков: 101 млн

Стоимость рекламной публикации: $445 тыс.

18. Кевин Харт

Подписчиков: 106 млн

Стоимость рекламной публикации: $499 тыс.

17. Кортни Кардашьян

Подписчиков: 114 млн

Стоимость рекламной публикации: $514 тыс.

16. Майли Сайрус

Подписчиков: 127 млн

Стоимость рекламной публикации: $593 тыс.

15. Хлоя Кардашьян

Подписчиков: 135 млн

Стоимость рекламной публикации: $608 тыс.

14. Кендал Дженнер

Подписчиков: 157 млн

Стоимость рекламной публикации: $608 тыс.

13. Никки Минаж

Подписчиков: 132 млн

Стоимость рекламной публикации: $625 тыс.

12. Дженнифер Лопес

Подписчиков: 147 млн

Стоимость рекламной публикации: $663 тыс.

11. Лионель Месси

Подписчиков: 193 млн

Стоимость рекламной публикации: $695 тыс.

10. футболист Неймар

Подписчиков: 147 млн

Стоимость рекламной публикации: $704 тыс.

9. Тейлор Свифт

Подписчиков: 152 млн

Стоимость рекламной публикации: $722 тыс.

8. Джастин Бибер

Подписчиков: 168 млн

Стоимость рекламной публикации: $747 тыс.

7. Бейонсе

Подписчиков: 170 млн

Стоимость рекламной публикации: $770 тыс.

6. Селена Гомес

Подписчиков: 218 млн

Стоимость рекламной публикации: $848 тыс.

5. Ариана Гранде

Подписчиков: 228 млн

Стоимость рекламной публикации: $853 тыс.

4. Ким Кардашьян

Подписчиков: 212 млн

Стоимость рекламной публикации: $858 тыс.

3. Кристиано Роналдо

Подписчиков: 273 млн

Стоимость рекламной публикации: $889 тыс.

2. Кайли Дженнер

Подписчиков: 223 млн

Стоимость рекламной публикации: $986 тыс.

1. Дуэйн “Скала” Джонсон

Подписчиков: 225 млн

Стоимость рекламной публикации: $1 015 000.