Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Так, Кайли опубликовала две фотографии нового щенка с простой подписью “Кевин”.

На первом снимке Кевин, бело-серый щенок с висячими ушами, стоит и смотрит в камеру щенячьим взглядом. На другой фотографии его держат на руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Новый друг пополнил большую семью животных Кайли, которая, по последним подсчетам People, включает десять других животных: кролика, курицу и восемь собак.