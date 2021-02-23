Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Так, Кайли опубликовала две фотографии нового щенка с простой подписью “Кевин”.
На первом снимке Кевин, бело-серый щенок с висячими ушами, стоит и смотрит в камеру щенячьим взглядом. На другой фотографии его держат на руках.
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Новый друг пополнил большую семью животных Кайли, которая, по последним подсчетам People, включает десять других животных: кролика, курицу и восемь собак.
- Модель Кайли Дженнер снялась для обложки журнала Vogue Czechoslovakia вместе со своей 2-летней дочерью Сторми Вебстер.