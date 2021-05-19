Попри те, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися майже два роки тому, вони продовжують проводити час разом, що постійно підігріває чутки про возз'єднання.

Про це повідомляє TMZ.

Цього разу Кайлі та Тревіса разом з їх донькою Стормі помітили в “найщасливішому місці на землі” – Діснейленді. Зокрема, у вівторок родина відвідала атракціон за Алісою в країні чудес.

Кайлі, Тревіс і Стормі, мабуть, були в парку розваг з кількома друзями Стормі — ймовірно, з деякими з її кузенів.

Цікаво, що їх охоронець не перешкоджав шанувальникам зоряної пари, які їх фотографували.

Попри те, що прогулянка Діснейлендом не є чимось новим для Кайлі та Тревіса — навіть коли вони розлучилися — цей візит здається іншим, і лише підігріває недавні чутки, що вони знову разом.