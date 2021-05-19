Про це повідомляє TMZ.
Цього разу Кайлі та Тревіса разом з їх донькою Стормі помітили в “найщасливішому місці на землі” – Діснейленді. Зокрема, у вівторок родина відвідала атракціон за Алісою в країні чудес.
Кайлі, Тревіс і Стормі, мабуть, були в парку розваг з кількома друзями Стормі — ймовірно, з деякими з її кузенів.
Цікаво, що їх охоронець не перешкоджав шанувальникам зоряної пари, які їх фотографували.
Попри те, що прогулянка Діснейлендом не є чимось новим для Кайлі та Тревіса — навіть коли вони розлучилися — цей візит здається іншим, і лише підігріває недавні чутки, що вони знову разом.
- Раніше Кайлі Дженнер подолала сотні кілометрів, щоб відвідати вечірку з нагоди дня народження репера Тревіса Скотта – її колишнього хлопця та батька її дитини.