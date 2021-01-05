Об этом сообщает TMZ.
Кайли, Кендалл, Крис, Кори, юная Сторми Вебстер – дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, а также некоторые другие их приятели отправились на зимние каникулы в Аспен (США, штат Колорадо) покататься на сноуборде и пожить в роскошном съемном доме за 450 тысяч долларов в месяц.
4-этажный особняк площадью более 20000 квадратных футов оборудован 7 спальнями, 9 ванными комнатами, массивной террасой, патио, камином, домашним кинотеатром, бассейном и спа, боулингом и гаражом на 4 машины. Дом абсолютно новый, так как был сдан в эксплуатацию только в 2020 году.
Кайли и Кендалл публиковали снимки дома изнутри: длинные светлые коридоры, огромные комнаты, стеклянные и многоуровневые полы, потрясающие виды на горы из окон.
Особняк находится на краю горы, в двух шагах от курорта, поєтому вся компания, включая маленькую Сторми встала на сноуборды.
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