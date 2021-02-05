Об этом пишет Evening Standard.

Избранником певицы стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британской версии журнала GQ.

Мачеха жениха Глория отметила, что она “взволнована помолвкой”.

“Мы очень взволнованы. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Впрочем, простите, больше я ничего не могу сказать, так как меня просили молчать. И я уважаю своего сына и уважаю Кайли, чтобы сказать что-либо еще”, – отметила она.

Она добавила, что не знает, где и когда состоится свадьба.

Для Кайли Миноуг брак с Полом, с которым она встречается с 2018 года, станет первым.

Стоит отметить, что в 2016 году певица была обручена с актером Джошуа Сассом, но свадьбу отменили.