Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как известно, сегодня, 2 июля, Верховная Рада Украины продолжила рассматривать правки к законопроекту об игорном бизнесе.

Во время заседания нардеп от “Слуги народа” Юрий Корявченков, известный как актер “Юзик” из “Квартала 95”, лакомился шоколадным батончиком.