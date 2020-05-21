Covid-19 Украина

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Как украинские политики празднуют День вышиванки: фото

Сегодня, 21 мая, украинские политики празднуют День вышиванки.

Четверг, 21 мая 2020, 15:38

#Буквы  посмотрели, какие образы в вышиванках они публикуют в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский опубликовал селфи со своей женой Еленой.

Пятый президент Петр Порошенко отметил, что вышиванка – это уникальный дресс-код украинцев.

“Дань традиции и истории, и в то же время – современный и всегда актуальный наряд”, – написал Порошенко.

“Похвастаюсь. В моей коллекции есть традиционные, старые, современные, сорочки, платья. Все они добавляют настроения, подходят под джинсы, могут быть торжественными или повседневными, уместны в праздник и в будни, и сразу делают день атмосферно особенным”, – отметила народный депутат от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

Мэр Киева Виталий Кличко снял короткое видео: “Давайте уважать свои традиции, свою культуру, свое – украинское. И показывать, что мы – достойные украинцы. Показывать своими делами и своей любовью к родному городу, к Украине”.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев объединяться: “От Северной Америки до Антарктиды украинцы сегодня одевают вышиванки, чтобы показать миру нашу сплоченность, чтобы показать нашу гордость за то, кем мы являемся. Этот украинский символ передают из поколения в поколение. Ведь вышивка – это отражение нашей национальной духовности”.

“Сегодня тот день, когда лента Facebook становится невероятно красивой. #ДеньВышиванки нашего генетического кода”, – лидер “Голоса” Святослав Вакарчук.

“Сегодня я надеваю вышиванку и знаю, что мы переживем и преодолеем любую беду, любую пандемию, любые проблемы … Так она дает мне чувствовать жизнь …” – написала лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко.

Посольство Великобритании в Украине также опубликовало фотографии своих сотрудников в вышиванках: “Посольство Великобритании, несмотря на карантин, с радостью присоединяется к нынешнему празднику. Многие наши коллеги с нетерпением ждут этот день, чтобы показать свою вышитую сорочку или платье”.

Народный депутат от “Слуги народа” и спортсмен Жан Беленюк:

В День вышиванки и украинские звезды шоу-бизнеса решили похвастаться своими вышитыми сорочками.

Ранее #Буквы рассказывали об истории украинской вышиванки, о том, что она символизирует.

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