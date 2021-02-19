Об этом сообщают #Буквы.
Дебютный альбом трио содержит 14 композиций. Среди них – хиты “Не маринуй”, “Горы”, “Зори”. Некоторые композиции альбома группа уже представляла ранее.
Альбом доступен для прослушивания цифровых платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.
Одновременно с выпуском альбома группа презентовала новый трек “Не забуду”. Эта композиция посвящена экс-возлюбленной основателя группы Олега Псюка.
- Ранее хип-хоп коллектив KALUSH представил новый трек и клип к нему под названием “*баный вирус”. Сюжет клипа довольно простой. Показана всего одна комната, в которой появляются то Псючий Син, то Килим Мен.