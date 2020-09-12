Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
“Вот и наш дом не обошел COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса довольно скептически, но придерживалась всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь [ заболела] и наша семья”, – написала артистка.
Камалия подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сначала воспринимают как простуду, и дальше инфицируя окружение.
Имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее муж – бизнесмен Мохаммад Захур. Пара воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).
- Дэвид и Виктория Бэкхем в марте переболели коронавирусом. Подхватили COVID-19 супруги на вечеринке.