Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

“Вот и наш дом не обошел COVID-19. Скажу откровенно: раньше я относилась к ситуации вокруг вируса довольно скептически, но придерживалась всех норм карантина. Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже стали болеть уже друзья, теперь [ заболела] и наша семья”, – написала артистка.

Камалия подчеркнула, что опасность заболевания заключается в том, что его сначала воспринимают как простуду, и дальше инфицируя окружение.

Имя Камалии – Наталья Шмаренкова, в замужестве – Захур. Ее муж – бизнесмен Мохаммад Захур. Пара воспитывает двух дочерей – Мирабеллу и Арабеллу (2013).