Настя Каменских поздравила своего мужа Алексея Потапенко (Потапа) с получением звания "Заслуженного артиста Украины".

Свое поздравление она написала в Instagram.

“А моего гения сегодня (27 июня) наградили званием “Заслуженный артист Украины”! Поздравляю тебя, мое солнышко @realpotap! Ты заслуживаешь как никто”, – написала Каменских.

В комментариях Потап в ответ написал, что любит свою жену.

Поздравила Потапа и певица Джамала.

Напомним, что в 2014 году Потап вместе с Настей Каменских поехали в Россию на вручение премии RU.TV. Там на сцене Потап снял штаны и поблагодарил Россию за то, что принимает украинских артистов.

Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).